Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 7 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попал в реанимацию

Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Еговцева попал в реанимацию
Начало событий в новости Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Подозреваемый в расправе над заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым попал в реанимацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, его ранил ножом сам Еговцев в момент, когда пытался оказать сопротивление. Следствие продолжает работу над сбором и закреплением доказательной базы. Уточняется, что следствие оценит действия полицейских по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Установлено, что ссора между мужчинами произошла из-за того, что подозреваемый на протяжении длительного времени преследовал жену Еговцева.

7 июня Еговцева нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры зампреда «Зова народа», а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше