Подозреваемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попал в реанимацию

Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Еговцева попал в реанимацию

Начало событий в новости Подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа» задержали в Лобне

Подозреваемый в расправе над заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым попал в реанимацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, его ранил ножом сам Еговцев в момент, когда пытался оказать сопротивление. Следствие продолжает работу над сбором и закреплением доказательной базы. Уточняется, что следствие оценит действия полицейских по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Установлено, что ссора между мужчинами произошла из-за того, что подозреваемый на протяжении длительного времени преследовал жену Еговцева.

7 июня Еговцева нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры зампреда «Зова народа», а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.