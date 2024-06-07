Начато расследование после расправы над зампредом «Зова народа» в Подмосковье

СК возбудил дело после убийства зампреда «Зова народа» Еговцева в Лобне

Подозреваемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попал в реанимацию

Начало событий в новости Подозреваемый в расправе над зампредом движения «Зов народа» попал в реанимацию

Следователи возбудили уголовное дело после расправы над 37-летним жителем Лобни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе председателя движения «Зов народа» Антоне Еговцеве. Задержан подозреваемый, накинувшийся на него с ножом.

По данным следствия, 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе драки подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом Еговцеву. От обильной кровопотери он не выжил.

Следствие выяснило, что причиной конфликта стало то, что подозреваемый долгое время преследовал жену общественника. Нападавший также был ранен в ходе драки с Еговцевым, он сейчас в реанимации.