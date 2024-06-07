Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 7 июня 2024Силовые структуры

Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

В Подмосковье в подъезде дома убили зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье убили заместителя председателя движения «Зов народа», 37-летнего Антона Еговцева. Его нашли без признаков жизни в подъезде собственного дома.

По предварительным данным, на зампреда патриотической организации напал неизвестный мужчина с ножом.

Известно, что общественники движения «Зов народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения теми закона и основ морали. Обращения касались лидера музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, музыкантов «Би-2», Лолиты Милявской, Аллы Пугачевой, Элджея и других. Также «Зов народа» призывал проверить блогера Анастасию Ивлееву и ее так называемую голую вечеринку, прошедшую в декабре 2023 года.

Материалы по теме:
Слезы Лолиты, извинения Киркорова, обыски и суды. К каким последствиям привела скандальная голая вечеринка Ивлеевой?
Слезы Лолиты, извинения Киркорова, обыски и суды. К каким последствиям привела скандальная голая вечеринка Ивлеевой?
28 декабря 2023
«Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой
«Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой
21 декабря 2023
Последствия голой вечеринки Ивлеевой: налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
Последствия голой вечеринки Ивлеевой:налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
28 декабря 2023

Злоумышленник выманил Еговцева из квартиры и нанес удары ножом

Как стало известно «Ленте.ру», злоумышленник действовал по определенному плану: он хитростью выманил Еговцева из квартиры, выключив автоматику на щитке. Когда мужчина вышел в подъезд, чтобы проверить, что произошло, преступник напал на него и нанес несколько ударов ножом.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Один из ударов общественник получил в горло, вследствие чего истек кровью. Как сообщает Telegram-канала Mash, преступник тоже ранен, его увезли в больницу.

Ранее Еговцев обращался в полицию из-за сталкера

Накануне убийства мужчина с супругой трижды обращались в правоохранительные органы с жалобами на неизвестного сталкера, который преследовал их.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сначала около девяти вечера 6 июня об угрозах сообщила жена Еговцева Екатерина. Женщина рассказала, что около их дома в машине сидит мужчина, который ранее ее преследовал. Второй раз силовикам позвонил сам Еговцев. Это было около 11 вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий раз пара позвонила в полицию в два часа ночи 7 июня, когда угрожавший стал стучать в их квартиру.

В беседе с «Известиями» председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев рассказал, что у Еговцева был конфликт с поклонником его супруги. По словам Зайцева, его коллега неоднократно получал угрозы от неизвестного и жаловался на преследование.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Тюмени

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше