Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

В Подмосковье в подъезде дома убили зампреда движения «Зов народа» Еговцева

В Подмосковье убили заместителя председателя движения «Зов народа», 37-летнего Антона Еговцева. Его нашли без признаков жизни в подъезде собственного дома.

По предварительным данным, на зампреда патриотической организации напал неизвестный мужчина с ножом.

Известно, что общественники движения «Зов народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения теми закона и основ морали. Обращения касались лидера музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, музыкантов «Би-2», Лолиты Милявской, Аллы Пугачевой, Элджея и других. Также «Зов народа» призывал проверить блогера Анастасию Ивлееву и ее так называемую голую вечеринку, прошедшую в декабре 2023 года.

Злоумышленник выманил Еговцева из квартиры и нанес удары ножом

Как стало известно «Ленте.ру», злоумышленник действовал по определенному плану: он хитростью выманил Еговцева из квартиры, выключив автоматику на щитке. Когда мужчина вышел в подъезд, чтобы проверить, что произошло, преступник напал на него и нанес несколько ударов ножом.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Один из ударов общественник получил в горло, вследствие чего истек кровью. Как сообщает Telegram-канала Mash, преступник тоже ранен, его увезли в больницу.

Ранее Еговцев обращался в полицию из-за сталкера

Накануне убийства мужчина с супругой трижды обращались в правоохранительные органы с жалобами на неизвестного сталкера, который преследовал их.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сначала около девяти вечера 6 июня об угрозах сообщила жена Еговцева Екатерина. Женщина рассказала, что около их дома в машине сидит мужчина, который ранее ее преследовал. Второй раз силовикам позвонил сам Еговцев. Это было около 11 вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий раз пара позвонила в полицию в два часа ночи 7 июня, когда угрожавший стал стучать в их квартиру.

В беседе с «Известиями» председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев рассказал, что у Еговцева был конфликт с поклонником его супруги. По словам Зайцева, его коллега неоднократно получал угрозы от неизвестного и жаловался на преследование.