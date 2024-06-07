Зампреда движения «Зов народа» нашли с ножевыми ранениями в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный убил зампреда движения «Зов народа» Еговцева

В Подмосковье неизвестный напал с ножом на 37-летнего заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в подъезде дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Еговцев истек кровью. Его родные подозревают в нападении психопата, который преследовал общественника и его семью.

По данным Telegram-канала Mash, преступник тоже ранен, его увезли в больницу.

Общественники из «Зова народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения ими закона и основ морали. Так, в апреле против лидера популярной музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова возбудили дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и демонстрации экстремистской символики после заявления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и движения «Зов народа».