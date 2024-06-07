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10:43, 7 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над зампреда движения «Зов народа» в Подмосковье

«Лента.ру»: убийца выманил Еговцева из квартиры и нанес удары ножом
Начало событий в новости Зампреда движения «Зов народа» нашли с ножевыми ранениями в Подмосковье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Киллер хитростью выманил из квартиры 37-летнего заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, чтобы расправиться с ним. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева в Подмосковье, а когда тот вышел в подъезд проверить, что произошло, на него напали с ножом. Один из ударов общественник получил в горло, добавил источник, раскрывая подробности расправы.

По данным Telegram-канала SHOT, нападение на него произошло, когда он возвращался из магазина домой. Преступник караулил его с ножом в подъезде. Два дня Еговцев не выходил из квартиры, так как отлеживался дома с температурой. 6 июня ему полегчало и он пошел за продуктами. В ходе нападения Еговцев оказал сопротивление нападавшему, но полученные им ранения оказались летальными.

Его нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Его родные подозревают в нападении психопата, который преследовал общественника и его семью.

По данным Telegram-канала Mash, преступник тоже ранен, его увезли в больницу.

Общественники из «Зова народа» писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения теми закона и основ морали. Так, в апреле после заявления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и движения «Зов народа» в отношении лидера музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова возбудили дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и демонстрации экстремистской символики.

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      Любовь Ширижик
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