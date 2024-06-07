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11:23, 7 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта личность подозреваемого в расправе над зампредом движения «Зов народа»

В убийстве зампреда движения «Зов народа» подозревают тренера по мотокроссу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В расправе над заместителем председателя движения «Зов народа» Антоном Еговцевым подозревают 37-летнего тренера по мотокроссу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина много лет был знаком с женой Еговцева, в которую влюбился еще в молодости. Он преследовал пару и угрожал им в течение нескольких месяцев до расправы.

Подозреваемый жил в подмосковной Лобне, а ранее работал специалистом в медицинской компании. Сейчас он находится в больнице, так как общественник успел ранить его.

7 июня Еговцева нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

Позднее выяснилось, что незадолго до расправы Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.

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      Варвара Митина
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