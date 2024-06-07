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11:02, 7 июня 2024Силовые структуры

Зампред движения «Зов народа» перед расправой трижды пожаловался на сталкера

Зампред движения «Зов народа» Еговцев обращался в полицию из-за сталкера

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Незадолго до расправы 37-летний заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев и его жена обращались в полицию с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, они трижды звонили в полицию с вечера 6 июня. Сначала около девяти вечера об угрозах сообщила жена Еговцева Екатерина. Женщина рассказала, что около их дома в машине сидит мужчина, который ранее ее преследовал. Второй раз силовикам позвонил сам Еговцев. Это было около 11 вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий раз пара позвонила в полицию в два часа ночи 7 июня, когда угрожавший стал стучать в их квартиру.

7 июня Еговцева нашли без признаков жизни с множественными ранениями. Его родные подозревают в нападении мужчину, который преследовал общественника и его семью.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что преступник выключил автоматику на щитке квартиры Еговцева, а когда он вышел в подъезд проверить, что произошло, напал на него с ножом.

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      Варвара Митина
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