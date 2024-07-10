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21:56, 10 июля 2024Мир

Орбан осудил рост роли НАТО в конфликте на Украине

Орбан назвал опасным и безответственным рост роли НАТО в конфликте на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил рост роли Североатлантического альянса (НАТО) в конфликте на Украине, назвав его «опасным и безответственным». Слова политика приводит РИА Новости.

«НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией», — сказал Орбан.

По его словам, одним из признаков этого становится все более активное участие альянса в конфликте на Украине.

С 1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС, которое продлится полгода. Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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      Евгений Силаев
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