Орбан осудил рост роли НАТО в конфликте на Украине

Орбан назвал опасным и безответственным рост роли НАТО в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил рост роли Североатлантического альянса (НАТО) в конфликте на Украине, назвав его «опасным и безответственным». Слова политика приводит РИА Новости.

«НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией», — сказал Орбан.

По его словам, одним из признаков этого становится все более активное участие альянса в конфликте на Украине.

С 1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС, которое продлится полгода. Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.