Пассажир самолета засунул руку в шорты попутчице и был обвинен в домогательствах

Пассажир авиакомпании United Airlines был обвинен в домогательствах к попутчице во время полета. Подробностями истории поделилось издание ClickOnDetroit.

Уточняется, что инцидент произошел 1 июля на рейсе из Даллса в Детройт, США. 21-летний Рэндал Ветцель сразу после взлета самолета положил голову на плечо попутчице, засунул руку ей в шорты и потер ей бедро. Пока молодой человек трогал пострадавшую, имя которой не называется, «в неподходящих местах», она сидела, замерев от страха.

Как пишет источник, позже женщина все же позвала на помощь, и Ветцеля пересадили в заднюю часть самолета. После приземления его забрала полиция. В беседе со стражами правопорядка злоумышленник признался в том, что пытался вступить в сексуальный контакт с попутчицей без ее согласия.

Ранее итальянский апелляционный суд оправдал мужчину, который сексуально домогался стюардессы в офисе профсоюза. По мнению чиновников, реакция бортпроводницы была «слишком долгой» — 20 секунд.