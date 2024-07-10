Под Москвой восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью

Shot: в Ивантеевке восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью

В подмосковной Ивантеевке восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, 15-летняя школьница повздорила с родительницей. Последняя была недовольна тем, что девочка постоянно проводит время в телефоне и не помогает ей по дому.

Жительница Подмосковья отобрала у дочери смартфон. Восьмиклассница разозлилась, закрылась в комнате и начала угрожать матери, что лишит себя жизни. Школьница вскочила на подоконник, не удержалась и сорвалась с высоты третьего этажа.

Мать тут же вызвала бригаду медиков, школьницу доставили в больницу. Там ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей таза, закрытый перелом левой руки и множество ушибов.

Девочка-подросток объяснила, что не собиралась причинять себе вред, а только хотела поманипулировать матерью.

Ранее сообщалось, что на Аминьевском шоссе на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа.