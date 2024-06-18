37-летняя москвичка попыталась снять селфи и выпала из окна 16-го этажа

На западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна

На Аминьевском шоссе на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы пояснили, что горожанка сидела на ограждении спиной к открытому окну с телефоном. Чтобы фотографии получились получше, она выгнула спину и наклонилась назад, однако в этот момент не удержалась и сорвалась вниз.

Медикам спасти жительницу столицы не удалось. У нее остались двое детей.

До этого стало известно, что в Сахалинской области 17-летняя девушка захотела сделать селфи и сорвалась со скалы. Она упала головой на камни.

Несовершеннолетняя получила множественные переломы: у нее сломана в нескольких местах нижняя челюсть, верхняя челюсть, носовые пазухи и глазницы.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 14-летний подросток порвал промежность при сдаче в школе комплекса ГТО.