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10:48, 10 июля 2024Экономика

Подсчитано количество отложивших покупку жилья россиян

«Сравни»: лишь 23 процента россиян готовы взять ипотеку при любой ставке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После отмены льготной ипотеки 66 процентов россиян отложили покупку жилья, решив, что сами накопят необходимую сумму. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Кроме того, 23 процента признались, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадется подходящий вариант. Еще 11 процентов решились на ипотечный кредит раньше, чем планировали, чтобы успеть воспользоваться льготной программой. По сравнению с последним месяцем весны в июне число заявок на получение жилищной ссуды увеличилось на 10 процентов.

Опрос показал, что 31 процент жителей РФ рассчитывают обзавестись недвижимостью в ближайшие три года, 10 процентов сделали это не так давно, а 59 процентов не испытывают такой потребности.

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Для большинства опрошенных (59 процентов) цена — это основной критерий при выборе недвижимости. Еще 36 процентов большое внимание уделяют ее отделке и расположению. При этом 68 процентов рассматривают варианты покупки как «первички», так и «вторички». Только на новостройки ориентированы 14 процентов респондентов. Другие 18 процентов намерены искать недвижимость исключительно на рынке вторичного жилья.

По данным Frank RG, в первый летний месяц, накануне отмены льготной ипотечной программы, банки одобрили 176,6 тысячи жилищных кредитов на 777,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с маем, то выдача выросла в количественном выражении на 39 процентов, а в денежном — на 44 процента.

Экономист Михаил Беляев заявил, что если принять во внимание общую стоимость квартиры и «конские 20 процентов», то взять ипотечный кредит после отмены льготной программы может либо ненормальный человек, либо тот, кто оказался в специфических условиях.

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