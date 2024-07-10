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19:04, 10 июля 2024Бывший СССР

Помощь НАТО Украине описали фразой «с миру по нитке»

Военный эксперт Леонков: помощь НАТО Украине формируется с миру по нитке

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Помощь НАТО Украине формируется по принципу «с миру по нитке». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии изданию «Взгляд».

Он прокомментировал передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot странами НАТО. Леонков отметил, что США, Германия и Румыния передадут Киеву батареи ПВО, а Нидерланды и другие страны — компоненты к комплексам.

Эксперт допустил занижение стоимости систем Patriot и заявил, что они окажутся на Украине нескоро. «Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву десятков систем ПВО. Речь идет о таких системах ПВО, как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

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      Алевтина Запольская
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