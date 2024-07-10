Помощь НАТО Украине описали фразой «с миру по нитке»

Военный эксперт Леонков: помощь НАТО Украине формируется с миру по нитке

Помощь НАТО Украине формируется по принципу «с миру по нитке». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии изданию «Взгляд».

Он прокомментировал передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot странами НАТО. Леонков отметил, что США, Германия и Румыния передадут Киеву батареи ПВО, а Нидерланды и другие страны — компоненты к комплексам.

Эксперт допустил занижение стоимости систем Patriot и заявил, что они окажутся на Украине нескоро. «Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву десятков систем ПВО. Речь идет о таких системах ПВО, как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.