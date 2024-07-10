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21:07, 10 июля 2024Моя страна

Потомство редкой краснокнижной птицы впервые заметили в Приамурье

В Приамурье впервые заметили птенцов редкой большой белой цапли

Фото: lwolfartist / Wikimedia

В Приамурье впервые заметили потомство редкой краснокнижной птицы — большой белой цапли. Об этом сообщает Управление по охране животного мира Амурской области в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Большая белая цапля является довольно приметной птицей. Во-первых, она выделяется благодаря своему белоснежному оперению, а во-вторых, крупными размерами — в высоту цапля может превышать один метр, а размах крыла достигать 145 сантиметров. Чаще всего этот вид обитает в теплых краях, а в Амурской области встречался крайне редко.

Однако результаты последнего наблюдения местных орнитологов свидетельствуют о том, что большая белая цапля гнездится в Приамурье и остается для вывода потомства. Специалистам удалось запечатлеть гнездо этой птицы и трех птенцов в районе села Козьмодемьяновка Тамбовского района. Гнездо располагалось на дереве среди колонии серых цапель на высоте около шести метров.

Орнитологи считают, что находка является свидетельством благополучия краснокнижного вида птиц. «Если раньше большая белая цапля в нашей области считалась пролетным видом, то теперь есть все основания для присвоения ей статуса "гнездящегося вида"», — говорится в сообщении.

Ранее у берегов Крыма был замечен уникальный дельфин с редчайшей особенностью. Животное дышало ртом. Дельфина, о котором идет речь, заметили в районе Алушты. Взрослая афалина, выныривая из моря, поднимала голову, открывала и закрывала рот, после чего снова погружалась в воду.

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      Варвара Кошечкина
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