Прямые рейсы в Россию появились на сайте французской авиакомпании

Прямые рейсы Париж — Москва появились на сайте Air France

На сайте авиакомпании Air France на время появились билеты на прямые рейсы из Парижа в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 10 июля на портале французского перевозчика разместили информацию о рейсах в Россию с датой вылета 13 и 20 июня 2025 года. Обратные перелеты были запланированы на 20 и 27 июня.

Отмечается, что пользователям были доступны все этапы покупки авиабилетов вплоть до оплаты. Средняя стоимость поездки на одного человека с багажом составляла около 280 евро.

При этом представители авиакомпании опровергли агентству возобновление прямых рейсов из Франции в Россию. Там отметили, что соответствующие билеты появились на портале по ошибке.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Гоа. Улететь на пляжный курорт Индии без пересадок можно будет с 1 октября 2024 года.