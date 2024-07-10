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15:04, 10 июля 2024Путешествия

Россиянам снова станут доступны прямые рейсы на пляжный курорт Азии

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Гоа с 1 октября

Фото: Rohit Sardar / Unsplash

«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы в Гоа из Москвы. О том, что россиянам снова станут доступны прямые перелеты на пляжный курорт Азии, авиакомпания сообщила в Telegram-канале.

Нацперевозчик начнет летать в индийский штат с 1 октября. Рейсы из Шереметьево будут выполняться по вторникам и субботам, а обратные полеты — по средам и воскресеньям.

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«С 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам», — добавили в авиакомпании.

Отмечается, что перевозки будут осуществлять широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Летом 2024 года россияне массово устремились на отдых в Грецию. Спрос на туры в эту европейскую страну вырос на 10-20 процентов.

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      Мария Борисова
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