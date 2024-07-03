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09:36, 3 июля 2024Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в одну европейскую страну

РСТ: летний спрос на организованные туры в Грецию вырос на 10-20 процентов

Фото: Elias Marcou / Reuters

Российские туристы летом 2024 года массово устремились на отдых в одну европейскую страну — Грецию. Об этом сообщается в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным РСТ, летний спрос на организованные туры в Грецию вырос на 10-20 процентов. «Направление хорошо продавалось по раннему бронированию, заявки поступают и сейчас, но далеко не все удается подтвердить: в разгар сезона многие отели уже встали на "стопы", в том числе и потому, что заняты туристами из других стран», — указано в сообщении.

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Кроме того, направление очень подорожало, поэтому туристы часто не вписываются в бюджет и не могут туда поехать. Чаще всего россияне интересуются островами Родос и Кос.

Ранее стало известно, что спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Уточняется, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной страны Азии. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

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      Марк Успенский
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