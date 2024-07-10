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15:13, 10 июля 2024Экономика

Риски обрушения строительного рынка России оценили

Ипотечный брокер Ракута: не стоит ждать падения российского рынка новостроек

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

После введения в России новых ипотечных ограничений рынок новостроек избежит 50-процентного падения продаж, но цены скорректируются в пределах 10-15 процентов. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его прогноз цитирует «Ридус».

Ракута уверен, что застройщики «накопили жирок» и в настоящее время разрабатывают кредитные продукты и скидочные программы. Например, в столице один из девелоперов собрался открыть собственный банк для этих целей.

В свою очередь, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко полагает, что новые ограничения, касающиеся льготных ипотечников, серьезно снизят спрос на недвижимость. Теперь для получения жилищной ссуды на смягченных условиях обязательно наличие ребенка в возрасте до шести лет. А значит, семей, соответствующим новым критериям, будет ровно в три раза меньше.

Как сообщил Минфин, программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Однако кредиты на приобретение жилья под шесть процентов годовых смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Москвичи, жители Московской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга смогут получить до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов этот показатель — до 6 миллионов рублей.

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