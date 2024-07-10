В России продлили семейную ипотеку

Семейную ипотеку под шесть процентов продлили в России до 2030 года

Программу семейной ипотеки в России продлили до 2030 года. Жилищные кредиты под шесть процентов годовых будут выдавать семьям с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом сказано в сообщении Минфина.

Жители Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области смогут получить на покупку жилья в новостройке или на строительство либо покупку дома до 12 миллионов рублей, а остальных регионов — до шести миллионов рублей. При необходимости россияне могут оформить ипотеку на сумму до 30 миллионов рублей в четырех вышеуказанных регионах и до 15 миллионов в других регионах, но часть сверх предусмотренного лимита будет выдана по рыночной ставке.

Первоначальный взнос по программе составит 20 процентов. При рождении ребенка заемщики смогут рефинансировать кредит, который был выдан ранее. Однако власти уточнили, что оформить его смогут лишь те, кто ранее не брал льготную ипотеку.

Помимо этого, получить семейную ипотеку на приобретение квартиры в новостройке смогут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые проживают в городах численностью до 50 тысяч человек либо в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития. Также выдача жилищных кредитов по льготным условиям будет доступна семьям с ребенком-инвалидом. При этом гражданам, относящимся к этой категории, строительство дома или его покупка будет доступна во всех регионах РФ, но рамках 214-ФЗ или договора подряда и с обязательным открытием эскроу-счета.

Днем ранее стало известно, что лишь 23 процента граждан РФ готовы взять ипотеку при любой ставке.