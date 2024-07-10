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22:53, 10 июля 2024Бывший СССР

Рогов напомнил НАТО об уроках Северной войны

Владимир Рогов предрек Зеленскому участь гетмана Мазепы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Странам Североатлантического альянса (НАТО) стоит вспомнить уроки Северной войны, а президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к участи гетмана Ивана Мазепы. Такое развитие событий предрек председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, нынешние события сопоставимы с ходом Северной войны. Так, НАТО, желая нанести России стратегическое поражение, напоминает Швецию, подчеркнул Рогов. В свою очередь, Москва «ведет сражение за возвращение своих исконных земель».

«НАТО стоит вынести уроки из Северной войны, в противном случае их ждет та же участь, а Зеленскому уже пора свыкаться с ролью предателя Мазепы», — сказал Рогов.

Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. По его словам, СУ намерены оставить город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без электро- и водоснабжения.

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      Евгений Силаев
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