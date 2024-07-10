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13:13, 10 июля 2024Бывший СССР

Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать катастрофу в Энергодаре

Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. В этом их обвинил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что бойцы ВСУ нанесли серию ударов по подстанциям «Луч» и «Радуга», а также по водозабору. Как подчеркнул Рогов, это объекты критически важной инфраструктуры. Он отметил, что Украина, выводя их из строя, пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу. По его словам, ВСУ намерены оставить город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без электро- и водоснабжения.

Рогов добавил, что городские власти делают все для предотвращения коллапса в Энергодаре, поддерживая его жизнеобеспечение, включая восстановление поврежденных ВСУ объектов.

5 июля ВСУ атаковали подстанцию «Луч» при помощи артиллерии. До этого украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки в регионе начались перебои с энергоснабжением.

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      Кристина Есикова
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