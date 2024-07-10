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16:43, 10 июля 2024Экономика

Россия рекордно нарастила поставки морепродуктов в Китай

Росрыболовство: Россия отправила в КНР 1,29 млн тонн морепродуктов в 2023 году

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2023 года российские экспортеры отправили в Китай в общей сложности 1,29 миллиона тонн морепродуктов. Достигнутый результат стал максимальным за всю историю статистических наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росрыболовства.

О подобной динамике, как уточнили в ведомстве, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин. По данным китайской таможенной статистики, поставки российской рыбопродукции по итогам 2023 года выросли на 36,1 процента в сравнении с показателем 2022-го. Стоимость экспорта составила 2,89 миллиарда долларов.

В ведомстве отметили, что Китай сейчас является для российских поставщиков рыбы главным рынком сбыта и сохраняет за собой лидерство на протяжении последних нескольких лет. В настоящее время на долю КНР приходится суммарно около половины всего российского рыбного экспорта. За первые пять месяцев 2024 года в азиатскую страну из РФ отправили 522,64 тысячи тонн рыбопродукции.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные Приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщило о резком росте вывоза рыбной продукции из Приморского края и Сахалинской области в Китай. За первые пять месяцев по этому маршруту экспортировали в общей сложности порядка 476,2 тысячи тонн. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель увеличился на 21 процент.

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