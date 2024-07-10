Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:48, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающие качество спермы продукты

Фото: Evieanna Santiago / Unsplash

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» продукты, улучшающие качество спермы. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что качество спермы снижается из-за недостатка цинка. «Если не хватает цинка, то снижено количество и жидкости спермальной, и подвижности, и продукции сперматозоида», — уточнил специалист.

Чтобы улучшить ее качество, врач предложил включить в рацион продукты, богатые цинком. Лидером по содержанию этого элемента Продеус назвал устрицы — в 100 граммах этого продукта содержится шесть суточных норм цинка. Много этого микроэлемента также содержат зародыши пшеницы, телячья печень, тыквенные семечки, говядина и кунжут.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал россиянам ягоду, которая повышает потенцию у мужчин. Таковой специалист посчитал чернику.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом

      Девушки стали массово переодевать своих парней. Мужчины стали выглядеть лучше, но почему это не так хорошо, как кажется?

      В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

      Президент Чехии заявил о необратимости вступления Украины в НАТО

      Полиция начала проверку по факту нападения мужчины на девушку из-за прически

      Экс депутата Рады объявили в розыск в России

      В США заявили о сомнениях Зеленского о вступлении Украины в НАТО

      Названы самые живописные водопады в России

      В США признали успехи России в зоне спецоперации

      Светящийся шар в небе заметили жители нескольких регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше