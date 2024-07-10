Россиянам назвали улучшающие качество спермы продукты

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» продукты, улучшающие качество спермы. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что качество спермы снижается из-за недостатка цинка. «Если не хватает цинка, то снижено количество и жидкости спермальной, и подвижности, и продукции сперматозоида», — уточнил специалист.

Чтобы улучшить ее качество, врач предложил включить в рацион продукты, богатые цинком. Лидером по содержанию этого элемента Продеус назвал устрицы — в 100 граммах этого продукта содержится шесть суточных норм цинка. Много этого микроэлемента также содержат зародыши пшеницы, телячья печень, тыквенные семечки, говядина и кунжут.

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