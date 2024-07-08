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20:50, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающую потенцию ягоду

Врач Гандельман заявил, что черника улучшает потенцию

Фото: Kaur Kristjan / Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам ягоду, полезную для мужского здоровья. Выпуск с рекомендацией специалиста включить ее в свой рацион доступен на сайте телеканала.

Врач уточнил, что речь идет о чернике. В ней, по словам медика, содержатся антоцианы, которые снижают уровень холестерина в крови, а также расширяют сосуды. «И артериальное давление снижается, и потенция у мужчин увеличивается», — заявил Гандельман. Он добавил, что также черника защищает от инфаркта миокарда.

Ранее врачи Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки.

До этого Гандельман назвал способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.

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      Мария Большакова
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