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06:35, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от импотенции продукт

Фото: Timolina / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали щавель продуктом, защищающим от импотенции. Выпуск, в котором специалисты порекомендовали россиянам включить его в рацион, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что щавель содержит марганец — один из основных микроэлементов, который препятствует образованию тромбов в сосудах и защищает их.

«За продолжение рода ответственна потенция мужчины, а эрекция — это кровенаполнение полового члена. Эти сосуды как раз очень маленького диаметра, поэтому [употребление щавеля] будет защищать вас от импотенции», — объяснил Гандельман.

Ранее Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов заявили, что употребление сельди также улучшает потенцию. По словам Коновалова, в этой рыбе содержится большое количество витамина D, который отвечает за уровень тестостерона.

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      Олег Давыдов
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