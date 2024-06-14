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06:00, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли улучшающий потенцию продукт

Фото: engin akyurt / Unsplash

Офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление тыквенных семечек улучшает эректильную функцию. Выпуск, в котором специалисты раскрыли полезный для потенции продукт, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что тыквенные семечки благодаря содержанию цинка полезны для репродуктивной системы мужчин. «Сперматозоид должен двигаться, чтобы достичь своей цели, а цинк улучшает движение сперматозоида, потому что участвует в строении белка, который обеспечивает движение хвоста у сперматозоида», — объяснил медик.

Продеус также отметил, что тыквенные семечки — лидер по содержанию аминокислоты L-аргинин. «L-аргинин необходим для того, чтобы создавать и белки сперматозоидов, и тестостерон. Без тестостерона мы не будем иметь нормальной потенции», — подчеркнул врач.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что щавель является продуктом, защищающим мужчин от импотенции.

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      Олег Давыдов
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