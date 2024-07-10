Россияне пожаловались на промывку батарей горячей водой в 40-градусную жару

В Ростове-на-Дону батареи решили промыть горячей водой в 40-градусную жару

В Ростове-на-Дону батареи решили промыть горячей водой при температуре воздуха в плюс 40 градусов. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

По словам одного из жильцов, промывку в 40-градусную жару в доме устроили на фоне постоянных отключений света, из-за которых не работают и кондиционеры. В свою очередь, директор обслуживающей здание управляющей компании (УК) объяснил проведение работ тем, что «зима не за горами». Он также отметил, что системы кондиционирования сейчас работают во всех домах, а ждать, пока жара прекратится, они не могут.

«У нас есть график промывок, промывается в присутствии инспектора. Инспекторов всего 10 на весь город, и вот как у него появляется время, мы уведомляем собственников и делаем промывки. Это два-три часа. Горячей водой, конечно, потому что это дезинфекция, холодной запрещено промывать. Но сейчас же у всех во всех домах сплит-системы включены и работают. (...) А иначе вон уже зима не за горами. Поэтому ждать, когда жара спадет — ну, извините, мы так никогда не промоемся», — заключил директор УК.

Ранее в этот же день жители поселка в Ставропольском крае пожаловались, что им приходится три недели жить без воды в жару.

