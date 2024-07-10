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03:21, 10 июля 2024Россия

Россияне заметили в небе необычный светящийся объект

РИА Новости: жители нескольких регионов России заметили светящийся в небе объект

Фото: Kyle Gregory Devaras / Unsplash

Жители нескольких регионов России заметили в ночном небе необычный светящийся объект. Об этом пишет РИА Новости.

Об объекте сообщили россияне, проживающие в Ростовской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях, а также жители Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края. Светящийся объект увидели жители Белоруссии и Украины, отмечает агентство.

Предположительно, речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее жители Ставрополя заметили в небе над городом неопознанный летающий объект и сняли его на видео. Согласно одной из версий, на видео запечатлен метеор. Объект также мог быть техногенного происхождения.

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      Маргарита Пименова
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