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16:50, 10 июля 2024Силовые структуры

Россиянин разозлился на сожительницу и забил ее деревянной табуреткой

В Ставрополье россиянин разозлился на сожительницу и забил ее табуретом

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Ставропольском крае россиянину дали девять лет колонии строгого режима за жестокую расправу над 45-летней сожительницей. Об этом в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло 27 сентября 2023 года в селе Покойное, где в частном доме осужденный и злоумышленница устроили застолье с распитием спиртных напитков. В какой-то момент из-за сказанных слов мужчина разозлился на возлюбленную и нанес ей удар по голове стеклянной бутылкой, от которого женщина упала. Но на этом злоумышленник решил не останавливаться и, вооружившись деревянным табуретом, принялся бить им по голове лежащей женщины, пока та не перестала подавать признаки жизни.

В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

9 июля в Приморском крае суд арестовал 54-летнего местного жителя, который захотел облегчить жизнь сыну и расправился с болеющей тещей.

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      Владимир Седов
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