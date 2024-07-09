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10:09, 9 июля 2024Силовые структуры

Россиянин захотел облегчить жизнь сыну и расправился с болеющей тещей

В Приморском крае суд арестовал мужчину за убийство болеющей тещи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае суд арестовал 54-летнего местного жителя, который захотел облегчить жизнь сыну и расправился с болеющей тещей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Он проведет под стражей два месяца.

По версии следствия, 7 июля мужчина пришел в квартиру 84-летней тещи, которая была маломобильной и требовала ухода. За пенсионеркой ухаживал сын обвиняемого. Мужчина решил, что это обременительно для его ребенка, поэтому сбросил потерпевшую с балкона пятого этажа. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Башкирии 49-летний россиянин получил семь лет колонии за расправу над 64-летней тещей.

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      Варвара Митина
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