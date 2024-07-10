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13:58, 10 июля 2024Бывший СССР

Российская армия взяла под контроль большую часть Урожайного

Рогов: ВС России взяли под контроль часть села Урожайное в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские вооруженные силы (ВС) взяли под контроль большую часть села Урожайное Запорожской области, приводит РИА Новости слова председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Ожесточенные бои в Урожайном продолжаются. Наши ребята уже освободили большую часть села. Она под нашим контролем», — сообщил Рогов.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепились в северной части населенного пункта, а ВС России постепенно продвигаются вперед.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. Он напомнил, что бойцы ВСУ нанесли серию ударов по подстанциям «Луч» и «Радуга», а также по водозабору.

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