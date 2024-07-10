Российские военные ударили по складу со снарядами и бойцами ВСУ в Купянске

Лебедев: ВС России ударили по складу со снарядами и бойцами ВСУ в Купянске

Российские военные нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Был нанесен удар по складскому помещению возле станции Купянск-Узловой 9 июля в 16:40», — рассказал Лебедев. По его словам, в результате удара по складу со снарядами ВСУ потеряли пять бойцов, охранявших здание.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об атаке Вооруженных сил (ВС) России на хозпостройку. В ней минометчики ВСУ хранили ящики с минами и личные вещи. Кроме того, российские солдаты поразили два дома в частном секторе Купянска, куда заселились украинские военные.

Ранее стало известно, что в Николаевской области российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ. Удар был нанесен по местам расположения украинских солдат, в том числе в населенном пункте Снигиревка.