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17:28, 10 июля 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили склад с фугасами под Запорожьем

Лебедев: ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов под Запорожьем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Малиновке в Запорожской области армия России уничтожила склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фугасами для автоматических станковых гранатометов (АГС). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Склад боеприпасов солдаты ВСУ оборудовали в сарае частного дома. Постройку заняли без разрешения хозяев.

Вследствие удара пострадал дом владельцев сарая, а также пикап ВСУ с установленным пулеметом и четыре АГС.

Ранее Российская армия уничтожила замаскированные позиции украинских военных на правом берегу Днепра. Поражение объектов подтвердила съемка с беспилотника.

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      Илья Таксюр
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