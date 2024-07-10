Российские войска уничтожили склад с фугасами под Запорожьем

Лебедев: ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов под Запорожьем

В Малиновке в Запорожской области армия России уничтожила склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фугасами для автоматических станковых гранатометов (АГС). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Склад боеприпасов солдаты ВСУ оборудовали в сарае частного дома. Постройку заняли без разрешения хозяев.

Вследствие удара пострадал дом владельцев сарая, а также пикап ВСУ с установленным пулеметом и четыре АГС.

Ранее Российская армия уничтожила замаскированные позиции украинских военных на правом берегу Днепра. Поражение объектов подтвердила съемка с беспилотника.