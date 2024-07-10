Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы батареи гаубиц Д-30 уничтожили на правом берегу Днепра замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, поражение объектов российские военные подтвердили при помощи разведывательного беспилотника.

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" на херсонском направлении круглосуточно в любую погоду выполняют задачи по уничтожению артиллерии, бронетехники, лодок, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций киевских вооруженных формирований», — написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что навыки российских военных отработаны до автоматизма. Он рассказал, что между получением данных о цели и ее поражением у Вооруженных сил России уходит несколько минут.

Ранее стало известно об ударе российских военных по складу со снарядами и бойцами ВСУ в Купянске. Также армия России поразила частные дома, в которые заселились украинские солдаты.