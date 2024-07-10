Российский учитель попробовал сдать ЕГЭ по своему предмету и раскрыл результат

В Перми учитель сдал ЕГЭ по своему предмету и получил 100 баллов

В Перми учитель попробовал сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по своему предмету и раскрыл результат — он получил максимальные 100 баллов. Об этом сообщается в официальном сообществе лицея во «ВКонтакте».

Олег Нагорнюк преподает географию в лицее №2 в российском городе. Как рассказали в образовательном учреждении, в 2024 году он принял решение пройти путь со своими воспитанниками.

«Захотелось лично узнать, какие задания попадаются в экзамене, и попробовать сдать. В резервный день было немного участников, организаторы отлично справились с работой, в общем мне понравился такой опыт», — поделился впечатлениями преподаватель. Он добавил, что до этого всегда был по другую сторону процесса — работал организатором и готовил школьников к экзамену.

Ранее в Госдуме главным преимуществом ЕГЭ перед традиционными экзаменами назвали возможность участвовать в конкурсе на поступление сразу в пять вузов.