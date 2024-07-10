Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 10 июля 2024Россия

Российский учитель попробовал сдать ЕГЭ по своему предмету и раскрыл результат

В Перми учитель сдал ЕГЭ по своему предмету и получил 100 баллов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Перми учитель попробовал сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по своему предмету и раскрыл результат — он получил максимальные 100 баллов. Об этом сообщается в официальном сообществе лицея во «ВКонтакте».

Олег Нагорнюк преподает географию в лицее №2 в российском городе. Как рассказали в образовательном учреждении, в 2024 году он принял решение пройти путь со своими воспитанниками.

«Захотелось лично узнать, какие задания попадаются в экзамене, и попробовать сдать. В резервный день было немного участников, организаторы отлично справились с работой, в общем мне понравился такой опыт», — поделился впечатлениями преподаватель. Он добавил, что до этого всегда был по другую сторону процесса — работал организатором и готовил школьников к экзамену.

Ранее в Госдуме главным преимуществом ЕГЭ перед традиционными экзаменами назвали возможность участвовать в конкурсе на поступление сразу в пять вузов.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше