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13:12, 6 июня 2024Россия

В Госдуме назвали главное преимущество ЕГЭ перед традиционными экзаменами

Депутат Мажуга исключил возможность отмены ЕГЭ в ближайшее время

Фото: Aleksey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал внесенный в Госдуму проект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. В беседе с «Лентой.ру» он исключил возможность упразднения ЕГЭ в ближайшее время и назвал его главное преимущество перед традиционными экзаменами.

Ранее группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект об отмене ЕГЭ. Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ парламентарии хотят заменить проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

«Это не первая инициатива, которая направлена на отмену или реформирование ЕГЭ, впрочем, раньше были и инициативы давать выпускникам выбор между ЕГЭ и традиционными вступительными испытаниями. Все инициативы имели отрицательное заключение правительства и не были поддержаны» — сказал Мажуга.

В самый разгар сдачи ЕГЭ не совсем правильно такие инициативы обсуждать, поскольку и так родители и обучающиеся нервничают, переживают, ведь ЕГЭ — это прежде всего не выпускной, а вступительный экзамен. Такие инициативы стоит обсуждать в сентябре-октябре, когда у нас затишье. Сейчас это похоже на акцию привлечения внимания без последующего обсуждения. Мне кажется, перспектива у этого проекта неоптимистичная

Александр Мажугапервый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

По его мнению, главное преимущество ЕГЭ перед традиционными вступительными испытаниями — это возможность участвовать в конкурсе на поступление сразу в пять вузов.

«ЕГЭ дает возможность поступать в вуз ребятам из других регионов, ЕГЭ — это система прозрачная и понятная, ЕГЭ убрал коррупцию в университетах. Самое главное — ЕГЭ позволяет поступать в пять вузов одновременно, что невозможно себе представить в традиционных экзаменах, у нас почти тысяча университетов, и невозможно физически синхронизировать сдачу», — добавил парламентарий.

Сегодня к содержанию ЕГЭ все меньше вопросов, это экзамен, который оценивает знания и умения, а вот форму стоит обсудить уже после периода сдачи экзаменов. (...) Любой устный экзамен субъективен, письменный — объективен. ЕГЭ — это письменный экзамен

Александр Мажугапервый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно вечером в среду, 5 июня. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

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В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.

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      Кирилл Садовский
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