Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 10 июля 2024Силовые структуры

Российского подростка заподозрили в сексуальном насилии над 13-летней школьницей

В Петербурге задержали подростка за сексуальное насилие над 13-летней девочкой

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Петербурге задержали 15-летнего подростка за домогательства к 13-летней девочке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, восьмиклассник напал на школьницу в парадной высотки в Парголово в феврале. Заявление о преступлении в полицию поступило в апреле. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о возможных ударах британскими ракетами вглубь территории России

      Генсек международной организации рассказал о полном наборе инструментов

      Работники Samsung объявили забастовку

      Квартиру Дианы Гурцкая в Москве обстреляли

      В Госдуме порассуждали о полноценности мужчин

      Реакция бойца UFC на просьбу телеведущего ударить его рассмешила пользователей сети

      В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

      В России выберут главную экологическую семью

      Российская пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей

      Россиянок научили выбирать идеальную косметику для лица и тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше