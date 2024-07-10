Российского подростка заподозрили в сексуальном насилии над 13-летней школьницей

В Петербурге задержали подростка за сексуальное насилие над 13-летней девочкой

В Петербурге задержали 15-летнего подростка за домогательства к 13-летней девочке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, восьмиклассник напал на школьницу в парадной высотки в Парголово в феврале. Заявление о преступлении в полицию поступило в апреле. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки.