Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 8 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

СК: в Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки на реке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 30 июня на реке Пехорка иностранец приставал к несовершеннолетней. Его задержали.

Против мужчины возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования обстоятельств совершения преступления.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 42-летний разнорабочий домогался 12-летнего школьника, пока тот купался в речке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

      Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

      Умерла бывшая прима-балерина Большого театра

      Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

      Российские компании подверглись кибератаке через системы для лифтов

      Киркоров заступился за мужа Алсу

      Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

      Стало известно о многотысячном долге популярной российской блогерши перед налоговой

      В российском городе 15-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше