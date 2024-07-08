В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

СК: в Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки на реке

В подмосковной Балашихе гражданин Узбекистана домогался 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 30 июня на реке Пехорка иностранец приставал к несовершеннолетней. Его задержали.

Против мужчины возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования обстоятельств совершения преступления.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 42-летний разнорабочий домогался 12-летнего школьника, пока тот купался в речке.

