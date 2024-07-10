СК арестовал многомиллионные активы экс-полицейских по делу о рекордной взятке. Они крышевали администратора криптобиржи

СК арестовал недвижимость экс-полицейских Сатюкова и Соколова по делу о взятке

У экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории полицейского ведомства взятки в размере 5 миллиардов рублей, нашли новые активы.

По ходатайству Следственного комитета (СК) России московские суды наложили арест на квартиру в ЖК «Нежинский ковчег», а также на двухсотметровые апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице, имеющие кадастровую стоимость более 50 миллионов рублей.

При этом отмечается, что миллиардеры из МВД записывали недвижимость в основном на своих подруг и сожительниц.

Экс-полицейские покрывали администратора криптобиржи WEX

Сатюков и Соколов работали в бюро специальных технических мероприятий МВД России и были «крышей» администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).

О взятках экс-сотрудникам МВД рассказал сам Иванов, попавшийся на растрате криптовалюты. Как установил суд, его действия нанесли клиентам криптобиржи ущерб на сумму более 18 миллиардов рублей. Иванов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и выдал, «когда, за что и сколько "откатывал" силовикам».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, бывший администратор криптобиржи перевел своим покровителям на криптокошельки не менее 2119,5265569864 ВТС, что было эквивалентно сумме не менее 4,9 миллиарда рублей.

Сообщается, что взяточники успели скрыться за границей, поэтому их объявили в розыск. Полученные деньги коррупционеры разместили на десятках счетов в различных банках, а также вложили в ценные бумаги. Также отмечается, что Соколов стал владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

Ранее российский майор попался на взятке в 25 миллионов рублей

Другой случай коррупции в МВД был в Смоленске, но в этот раз полицейского взяли с поличным. Оперативники задержали майора столичной полиции, вымогавшего взятку в размере 25 миллионов рублей.

По данным МВД, в октябре 2023 года он получил сведения о причастности гражданина к противоправным действиям. Майор решил воспользоваться этой информацией и стал требовать от него деньги.

Взяточник попался при получении муляжа денег на территории автостоянки. За эту сумму он обещал помочь избежать привлечения к уголовной ответственности.