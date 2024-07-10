Стали известны слова Ельцина о большой ошибке США и «войне во всем мире»

Ельцин предупреждал Клинтона, что удары НАТО по Югославии являются ошибкой

Экс-президент России Борис Ельцин в 1999 году предупреждал своего американского коллегу Билла Клинтона, что удары коалиции стран НАТО по Югославии стали большой ошибкой. Об этом известно из стенограммы переговоров двух национальных лидеров, опубликованной архивом нацбезопасности США.

«События последних нескольких недель подтверждают, что США и НАТО допустили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия этого шага», — сказал по телефону Ельцин.

Бывший российский лидер также предупредил визави, что «вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа», благодаря чему «антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают расти лавинообразно», а среди россиян, в особенности среди коммунистов, участились призывы поставить оружие Югославии и начать «войну во всем мире».

Ранее Архивом национальной безопасности США была рассекречена стенограмма переговоров двух лидеров за 1997 год, в ходе которых Клинтон гарантировал Ельцину отсутствие угроз России со стороны НАТО.