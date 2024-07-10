Стало известно о новом возлюбленном Алсу

KP.RU: певица Алсу нашла нового возлюбленного до развода с Абрамовым

О новой любви певицы Алсу сообщил источник из окружения исполнительницы. Его слова приводит KP.RU.

По словам собеседника издания, артистка нашла возлюбленного еще до развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги давно не живут вместе, отметил он. «Алсу не стала делать тайну из семейной жизни, решив использовать развод как часть пиар-кампании ее новой песни о разбитом сердце "Я учусь не бояться". Артистка сейчас возвращается на сцену, а для этого нужны деньги», — пояснил источник.

По данным KP.RU, певица намерена получить «разводные» деньгами, а не имуществом. Алсу также недовольна предложением предпринимателя передать ей активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, так как они и так принадлежат ее отцу, экс-сенатору от Республики Алтай Ралифу Сафину. «Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее исполнительница решила избавиться от квартиры, расположенной в центре Москвы, на фоне новостей о разводе.