Стало известно о возвращении Меладзе в Россию

Mash: певец Меладзе обещал родственникам вернуться в Россию

Покинувший Россию певец Валерий Меладзе обещал родственникам вернуться в страну. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник из окружения артиста заявил, что Меладзе останавливался в Москве проездом и планирует вернуться в Россию. В разговоре с близкими певец заявил, что не поддерживал Вооруженные силы Украины и не высказался в поддержку Киева на концерте в Дубае. Исполнитель также планирует в будущем посетить Москву и близкого друга, шоумена Отара Кушанашвили.

17 июня уехавшего из России Меладзе заметили в ресторане в Москве. Предполагалось, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе.