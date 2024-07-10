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14:10, 10 июля 2024Культура

Стало известно о возвращении Меладзе в Россию

Mash: певец Меладзе обещал родственникам вернуться в Россию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Покинувший Россию певец Валерий Меладзе обещал родственникам вернуться в страну. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник из окружения артиста заявил, что Меладзе останавливался в Москве проездом и планирует вернуться в Россию. В разговоре с близкими певец заявил, что не поддерживал Вооруженные силы Украины и не высказался в поддержку Киева на концерте в Дубае. Исполнитель также планирует в будущем посетить Москву и близкого друга, шоумена Отара Кушанашвили.

17 июня уехавшего из России Меладзе заметили в ресторане в Москве. Предполагалось, что он мог вернуться в страну, чтобы выступить на тайном корпоративе.

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      Мария Рюрикова
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