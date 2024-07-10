Татьяну Лазареву захотели арестовать в России по делу об оправдании терроризма

Следствие запросило арест телеведущей Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Следствие запросило заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи направили запрос в Замоскворецкий суд Москвы. Там сообщили, что зарегистрировали этот материал. Лазарева проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Основанием для возбуждения дела стали ее высказывания об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022-го. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что она проживает в Испании. 13 июня МВД России объявило Лазареву в розыск. 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.