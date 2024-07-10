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15:04, 10 июля 2024Силовые структуры

Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

В Москве суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера будет действовать с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Лазарева проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Основанием для возбуждения дела стали ее высказывания об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

Ранее следствие запросило заочный арест телеведущей, которая переехала из России в Испанию в марте 2022 года.

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