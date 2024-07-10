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17:18, 10 июля 2024Силовые структуры

Трех российских воров задержали за 15 краж в Новосибирске

В Новосибирске задержали трех россиян, обворовавших склады на миллионы рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали и арестовали трех воров за совершение серии краж. Об этом в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, с апреля по октябрь 2023 года россияне совершили не менее 15 краж из торговых, офисных и складских помещений. Каждый раз, проникая на склад, злоумышленники при помощи подручных средств вскрывали входные двери и окна, проникали внутрь и уносили с собой ценности. Общий ущерб от их деятельности превысил пять миллионов рублей.

На период предварительного следствия двоим задержанным избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему — подписка о невыезде.

21 марта сообщалось, что двое жителей Башкирии вломились в квартиру к соседу и украли у него холодильник, чтобы купить на вырученные деньги алкоголь.

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      Владимир Седов
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