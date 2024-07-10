Три человека стали жертвами крушения самолета в российском регионе

«112»: легкомоторный самолет Cessna-172 потерпел крушение в Татарстане

Три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что прогулочный Cessna-172 упал и загорелся рядом с палаточным лагерем неподалеку от поселка Камское Устье в этом российском регионе. Причины инцидента устанавливаются.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», еще один пассажир самолета смог выпрыгнуть, так как борт летел на низкой высоте. Мужчина получил множественные переломы, его госпитализировали. По предварительной информации, пилота и женщину с ребенком спасти не удалось.

В начале июля туристический самолет Cessna 172 потерпел крушение во Франции. Через полчаса после взлета он задел электрические провода и рухнул на шоссе. Инцидент попал на видео.