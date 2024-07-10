Украинский истребитель сбит в зоне спецоперации

Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29

Российские войска сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

Борт был сбит силами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

Всего за время проведения спецоперации, по данным Минобороны, было сбито 627 украинских самолетов и 277 вертолетов. Помимо этого, армия России в ходе боевых действий уничтожила почти 27,5 тысячи беспилотников противника.

Ранее российские войска нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава Вооруженных сил Украины. Помимо этого, были уничтожены четыре пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с обслуживавшими их иностранными военными специалистами.