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23:16, 10 июля 2024Россия

Умер легендарный золотопромышленник и лучший друг Высоцкого

Умер 96-летний золотопромышленник и лучший друг Высоцкого Вадим Туманов
Вадим Туманов

Вадим Туманов. Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

Умер легендарный золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов, ему было 96 лет. Об этом сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ в своем Telegram-канале.

«Туманов был другом Владимира Высоцкого — одним из главных людей в жизни Владимира Семеновича, в огромной степени определившим его мировоззрение», — написал он.

Орехъ отметил, что артель Туманова «добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза».

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церква. В 1948 году его осудили по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации», он провел восемь лет в лагерях на Колыме и восемь раз пытался сбежать. В 1956 году Туманов был освобожден и признан невиновным. Позже он начал организовывать артели.

Ранее польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. Он сыграл в российском сериале «Глухарь», а также в польских проектах «Киллер» и «Сексмиссия». В последние годы жизни Штур боролся с онкологическим заболеванием. Он также перенес сердечный приступ и имел множество других проблем со здоровьем.

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      Марина Совина
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