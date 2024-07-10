В Дагестане директор гимназии избил пятиклассников

В Дагестане директор гимназии избил двух пятиклассников в своем кабинете

Директор гимназии в Дагестане избил двух пятиклассников в своем кабинете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Школьники во время урока ругались матом при одноклассницах. Последние пожаловались на них классному руководителю. После все четверо попали к директору для разъяснений. По словам девочек, мужчина сначала отругал пятиклассников. Потом столкнул мальчиков лбами, надавал пощечин. У одного из школьников после общения с руководителем оказалась разбита губа.

Дома напуганный ребенок заявил родителям, что неудачно упал. Однако через некоторое время правда вскрылась. Пятиклассника доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Директор свою вину не признал: на суде он утверждал, что не трогал детей. Педагогу не поверили, по решению суда он получил четыре года условно с запретом работать на административных должностях.

Ранее сообщалось, что в Тимашевске Краснодарского края преподаватель избил на уроке учащегося кадетского корпуса за неправильную интонацию.