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13:01, 8 апреля 2024Россия

Российского кадета в казачьем корпусе избили за неправильную интонацию

В Тимашевске преподаватель казачьего корпуса избил кадета на уроке за интонацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тимашевске Краснодарского края преподаватель казачьего корпуса избил кадета на уроке за неправильную интонацию. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям издания, заместитель директора Владимир Мамырко преподает математику. На занятии россиянина рассердил тон кадета, за что тот получил удар по лицу в присутствии других детей.

Когда юноша стал терять сознание, учитель попросил ребят отвести его в туалет. Родители пострадавшего подростка отметили, что руководство казачьего кадетского корпуса никак не отреагировало на ситуацию.

До этого в Тляратинском районе Дагестана учитель музыки избил директора школы в его кабинете за обвинения в адрес отца. Пострадавшего руководителя доставили в больницу. Мужчина написал заявление в полицию и объявил, что подчиненный запугал его новыми нападениями.

Еще раньше в Красноярском крае учитель физкультуры из школы в селе Дзержинское набросился с кулаками на ученика из-за бургера.

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      Анна Щербакова
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